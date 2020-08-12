Суд отложил заседание по делу Ефремова из-за госпитализации актера

Пресненский суд Москвы отложил заседание по делу актера Михаила Ефремова в связи с его госпитализацией, передает ТАСС.
Тем временем состояние здоровья Ефремова улучшается, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что он не знает точного диагноза, поскольку в больницу его не пустили из-за карантинных мер по коронавирусу.
Накануне Ефремова госпитализировали из зала суда с подозрением на инсульт. Источник "Интерфакса" сообщал, что этот диагноз не подтвердился и предположительно речь идет о транзиторной ишемической атаке.
Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).