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Муниципал

12 августа, 11:54

КСП выявила в МО "Поселок Шушары" нарушения на 46 млн рублей

фото ЗакС политика КСП выявила в МО "Поселок Шушары" нарушения на 46 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила более 150 нарушений на 46 млн рублей при проверке МО "Поселок Шушары", сообщили в КСП.

Инспекторы под руководством аудитора Юрия Шутова оценили законность и эффективность расходования денег из бюджета и проанализировали, как использовалась муниципальная собственность и соблюдалось ли законодательство при муниципальных закупках в 2017-2019 годах.

Из всей суммы нарушений на 46 млн рублей 39 млн – нецелевое использование средств местного бюджета. Выяснилось, что местная администрация МО потратила более 35 млн рублей на благоустройство территорий, которые находятся в собственности Петербурга, физических и юридических лиц, хотя по закону расходы на содержание имущества несет его собственник. К примеру, более 2 млн рублей потратили на устройство новых пешеходных дорожек на Школьной улице и Колпинском шоссе, хотя за счет денег из местного бюджета было допустимо лишь проводить текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

КСП также оценила как нецелевые расходы приобретение медалей "20 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга", товаров, не предусмотренных муниципальными программами, а также финансирование администрацией поселка репетиций ансамблей "Гармония", "Пулковчанка" и "Славяночка". По фактам нецелевого расходования бюджетных средств в отношении местной администрации МО составлен протокол по ст. 15.14 КоАП, материалы направлены в суд.

Больше всего нарушений инспекторы КСП обнаружили в сфере муниципальных закупок. Выяснилось, что администрация МО приняла и оплатила ряд товаров, работ и услуг, не соответствующих условиям контрактов. Коснулось это проведений экскурсий, детских праздников, мероприятий для ветеранов. Установлены также нарушения при обосновании и определении начальной цены контрактов и договоров, заключаемых с единственным поставщиком. К примеру, в контракте на ремонт фасада здания обнаружили, что стоимость материалов рассчитана с завышением цены на 743 тысячи рублей. Также были завышены начальные цены работ на благоустройство и на транспортные услуги.

КСП также выявила многочисленные нарушения бюджетного законодательства, нарушения бухгалтерского учета и нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Результаты проверки направлены губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову и прокурору Петербурга Сергею Литвиненко.


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