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12 августа, 18:06

Суд отклонил иск психолога о защите чести и достоинства, поданный к Светлане Прокопьевой

фото ЗакС политика Суд отклонил иск психолога о защите чести и достоинства, поданный к Светлане Прокопьевой

Городской суд Пскова отклонил иск на сумму в 500 тысяч рублей о защите чести и достоинства, поданный психологом Ольгой Якоцуц к журналистке Светлане Прокопьевой, делится "МБХ медиа".

Поводом для претензий эксперта стали высказывания Прокопьевой в Facebook об экспертизах по её делу об оправдании терроризма: женщина узрела в них оскорбительный тон.

"К Якоцуц относится только фраза „в битву на стороне сил зла". Но там утверждение о факте – только ее данные об образовании и месте работы. Они не могут быть признаны порочащими", - пояснила представлявшая интересы журналистки старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

В свою очередь Прокопьева известила, что имела право свободно высказываться о любых аспектах дела.

"У меня не было намерения ущемлять права Якоцуц и оскорблять ее. Когда появился иск, это было неожиданно. У меня есть основания полагать, что Якоцуц кто-то посоветовал подать иск ко мне. Не знаю, кто именно. Не вижу страданий Якоцуц, мы никогда не общались. Возможно, она сама не хотела подавать этот иск, но не смогла кому-то отказать", - полагает Прокопьева.

Подавая иск, Якоцуц указала, что, по её мнению, журналистка якобы обвинила её в "нарушении деловой этики и обычаев делового оборота", а также в "неэтичном поведении".

Ранее, напомним, второй западный окружной военный суд оштрафовал Прокопьеву на 500 тысяч рублей, признав виновной в оправдании терроризма из-за колонки, в которой она рассуждала о предпосылках теракта в здании управления ФСБ в Архангельске.

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