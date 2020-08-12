Павловский Дом ветеранов войны наказали за искажение статистики больных пневмонией

Пушкинский райсуд Петербурга решил наказать рублем павловский Дом ветеранов войны и труда №1 за то, что руководство медучреждения корректировало статистику по больным пневмонией, а также не обеспечивало своих работников необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

Медучреждение привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора изучили работу Дома ветеранов в июне. Согласно их заключению, в помещениях не проводили заключительную дезинфекцию после госпитализации больных с пневмониями и коронавирусом. Кроме того, в журнале учета не числились пятеро граждан с пневмонией. При постановке окончательного диагноза им не провели лабораторные и инструментальные исследования для определения возбудителя, вызвавшего заболевание.

Более того, работавшие с зараженными медики не были обеспечены должным количеством СИЗ.

На суде обвиняемая стороная частично признала вину. В итоге учреждению назначили 100 тысяч рублей штрафа.