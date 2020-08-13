13-летняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход в 10 млн рублей

В декларации губернатора Рязанской области Николая Любимова указано, что в 2019 году его несовершеннолетняя дочь получила доход в 10 млн рублей.

Сам Любимов задекларировал доход за год в 4,3 млн рублей, его супруга – 1,8 млн. Пресс-секретарь губернатора Денис Арапов пояснил, что деньги дочь Любимова получила при продаже недвижимости, которой владела, передает "Интерфакс".

В декларации Любимова за 2018 год было указано, что в собственности у одной из дочерей была квартира в 153 кв. м, у второй – две квартиры 68 и 43 кв. м и гараж. В сентябре 2019 года старшей дочери исполнилось 18 лет, младшей – 13.