Неизвестные избили бывшего координатора избирательной кампании штаба Навального в Петербурге

Бывший начальник избирательной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге и экс-депутат МО "Екатерингофский" Александр Шуршев сообщил, что на него напали рядом с домом.

"Напали двое неизвестных, когда вышел из дома в магазин. Прямо на проспекте. Набросились сзади, повалили, молча отпинали, но убежали, так как рядом были другие прохожие. Остались ссадины, в т.ч. на лице", - написал Шуршев в Twitter.

Он рассказал ЗАКС.Ру, что уверен в том, что атака была не случайной, но о мотивах нападавших может только догадываться. Шуршев допускает, что это может быть связано с прошлогодней муниципальной кампанией - начальник предвыборного штаба и сам выдвигался в депутаты МО "Екатерингофский".

Также он вспомнил, что видел людей, похожих на нападавших, рядом со своим домом 6 июля:

- Когда я вышел из дома, увидел человека в синей куртке, она бросалась в глаза, - описал июльские события Шуршев. - Он стоял и что-то ждал. Когда я возвращался из магазина, увидел, что он начал подходить к перекрестку, к которому мне тоже надо было подойти, то есть шел навстречу. Я сразу повернул обратно и увидел, что с другой стороны на меня смотрит еще один человек, в маске и в капюшоне. Я отошел в сторону метро и этот второй человек пошел за мной. Когда я зашел в метро, дальше он уже не последовал.

По словам Шуршева, это уже четвертое нападение на него за последний год. Бывший муниципал отправился в травмпункт. После этого он намерен обратиться в полицию.

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