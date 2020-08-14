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10:47

Подхвативших коронавирус россиян стало на 5065 человек больше

фото ЗакС политика Подхвативших коронавирус россиян стало на 5065 человек больше

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах, информирует оперативный штаб. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 114 летальных исходов, а излечились ещё 6 568 человек.

Всего с начала пандемии официально известно о 912 823 заболевших COVID-19 гражданах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровели 722 964 заразившихся.

В Петербурге - плюс 159 заболевших. С начала распространения инфекции её обнаружили у 33 684 горожан. Погибли ещё 22 пациента (всего - 2225), а выздоровели - 72 (всего - 24 426).

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