РКН отказался прекратить штрафовать СМИ за гиперссылки на сайты с матом

Роскомнадзор считает гиперссылки на страницы с нецензурной лексикой неотъемлимой частью публикаций и продолжит штрафовать СМИ за них, следует из ответа ведомства, которое цитирует "МБХ медиа".

По версии РКН, материал, размещенный по гиперссылке, оценивается так же, как и основная публикация.

"Размещение в СМИ активной гиперссылки, которая является неотъемлемой частью публикации, на материал, содержащий нецензурную брань, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.21 КоАП РФ, поскольку в указанном случае СМИ предоставляют доступ неограниченному кругу лиц к материалу, содержащему нецензурную брань", — заявили в Роскомнадзоре. Ведомство считает, что привлечение к ответственности редакции за подобное правонарушение не ущемляет ее права.

В июле руководители порядка 20 СМИ обратились в РКН с просьбой разъяснить основания, на которых в отношении изданий составляют протоколы за размещение гиперссылок на страницы с нецензурной бранью. Они обращали внимание, что в законе "О СМИ" нет норм, запрещающих размещение таких ссылок, к тому же возможны и случаи намеренного размещения нецензурной брани на сайте-источнике уже после размещения гиперссылки, чтобы подвести СМИ под административную ответственность.