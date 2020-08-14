18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:57

В тоннеле под Литейным мостом ограничат движение транспорта на два месяца

фото ЗакС политика В тоннеле под Литейным мостом ограничат движение транспорта на два месяца

На время ремонта тоннель у Литейного моста на левом берегу Невы на два месяца будет ограничено для движения транспорта, сообщили в Смольном.

С 15 августа по 15 октября в тоннеле будут менять асфальт и ремонтировать стенку. На это время будет поэтапно ограничиваться движение транспорта от Воскресенской набережной до набережной Кутузова в обе стороны. Схему объезда можно найти на сайте ГАТИ.

Также на этот же период будет ограничено движение транспорта по Гагаринской улице от улицы Чайковского до улицы Пестеля: там будут мостить тротуары. С 16 августа по 23 сентября ремонт дороги ограничит движение по Демонстрационному проезду от Алтайской улицы до улицы Гастелло, кроме перекрестков. В Шушарах с 17 августа по 30 сентября будут устанавливать шумозащитные экраны, так что будет ограничено движение транспорта по Витебскому путепроводу.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:51 Беглов поздравил Ленинградский зоопарк с 155-летним юбилеем

19:25 Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год

18:48 Володин за год увеличил свой доход на 28,5 млн рублей

18:43 Матвиенко заработала за 2019 год 16 млн рублей, самый богатый сенатор - 2,7 млрд рублей

18:18 Путин заработал в 2019 году почти 10 млн рублей

17:57 В тоннеле под Литейным мостом ограничат движение транспорта на два месяца

17:53 Сайт MR7 остался заблокированным спустя три дня после удаления не понравившейся РКН публикации

17:24 Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

16:54 Приговоренные к колонии фигуранты дела "Нового величия" обжаловали приговоры

16:36 Сообщавшего о нарушениях в ходе плебисцита члена УИК обвинили в оскорблении председателя своей комиссии

16:31 Начальник отдела Госстройнадзора арестован по делу о взятке

16:19 На площади Ленина в Петербурге пикетировали в поддержку Лукашенко

15:57 Спецкора "Коммерсанта" оштрафовали на 10 тысяч рублей за футболку в поддержку Сафронова

15:27 РКН отказался прекратить штрафовать СМИ за гиперссылки на сайты с матом

14:53 Экс-вице-губернатор Петербурга Лавленцев стал совладельцем АО "Стройтрансгаз"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru