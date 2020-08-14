В тоннеле под Литейным мостом ограничат движение транспорта на два месяца

На время ремонта тоннель у Литейного моста на левом берегу Невы на два месяца будет ограничено для движения транспорта, сообщили в Смольном.

С 15 августа по 15 октября в тоннеле будут менять асфальт и ремонтировать стенку. На это время будет поэтапно ограничиваться движение транспорта от Воскресенской набережной до набережной Кутузова в обе стороны. Схему объезда можно найти на сайте ГАТИ.

Также на этот же период будет ограничено движение транспорта по Гагаринской улице от улицы Чайковского до улицы Пестеля: там будут мостить тротуары. С 16 августа по 23 сентября ремонт дороги ограничит движение по Демонстрационному проезду от Алтайской улицы до улицы Гастелло, кроме перекрестков. В Шушарах с 17 августа по 30 сентября будут устанавливать шумозащитные экраны, так что будет ограничено движение транспорта по Витебскому путепроводу.