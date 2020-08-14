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18:18

Путин заработал в 2019 году почти 10 млн рублей

фото ЗакС политика Путин заработал в 2019 году почти 10 млн рублей

Президент Владимир Путин задекларировал доход в 9,7 млн рублей за 2019 год, декларация опубликована на сайте Кремля.

В собственности президента числятся квартира 77 кв. м. и гараж, в пользовании – квартира 153,7 кв. м. и гаражное место. Также ему принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, "Нива" и автомобильный прицеп.

Премьер-министр Михаил Мишустин, согласно его декларации, заработал в 2019 году 18,2 млн рублей, его супруга – 54,8 млн рублей. В пользовании Мишустина указан земельный участок и жилой дом площадью 861,2 кв. м., а также квартира 141,6 кв. м. У супруги премьера есть автомобиль Ford Kuga. В 2019 году Мишутин был еще главой ФНС, премьер-министром он был назначен в январе 2020 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков задекларировал доход в 14,6 млн рублей, его жена Татьяна Навка – более 235,9 млн.

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