Матвиенко заработала за 2019 год 16 млн рублей, самый богатый сенатор - 2,7 млрд рублей

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах сенаторов за 2019 год, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, согласно документу, заработала за минувший год 16,7 млн рублей.

В собственности у Матвиенко числятся дача с домом в 729,4 кв. м., квартира 290,3 кв. м., доля в гараже, три нежилых здания от 102 до 551 кв. м. и объект незавершенного строительства. В пользовании у Матвиенко – земли населенных пунктов и служебная дача в 730 кв. м.

Сенатор от ЗакСа Петербурга Андрей Кутепов задекларировал доход в 5,4 млн рублей, его супруга заработала 19,9 млн рублей. Кутепову принадлежит квартира 44 кв. м., также он пользуется квартирами 51 кв. м и 127,6 кв.м.. Его супруге и ребенку принадлежит квартира 80 кв.м. Также у супруги есть дача 430 кв. м. Кутепову принадлежит автомобиль Mercedes Benz 320, его жене – Range Rover.

Самый богатый сенатор, Валерий Пономарев, за 2019 год задекларировал доход в 2,7 млрд рублей, что почти на 400 млн рублей больше прошлого года. Его супруга заработала за минувший год 31,9 млн рублей. Пономареву принадлежат три квартиры площадью в 150 – 180 кв.м., пять машиномест. В собственности у него числятся два автомобиля Bentley, Ferrari и ГАЗ 21.

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