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18:48

Володин за год увеличил свой доход на 28,5 млн рублей

фото ЗакС политика Володин за год увеличил свой доход на 28,5 млн рублей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заработал за 2019 год 100,2 млн рублей, следует из сведений о доходах депутатов, опубликованных на сайте нижней палаты парламента 14 августа.

В прошлом году он отчитался о более "скромной" сумме в 71,7 млн рублей. 

Имущество думского спикера осталось прежним. Это квартира площадью 174,3 кв. м, жилой дом площадью 989,2 кв.м, два гостевых дома, машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружения.

Фото: duma.gov.ru

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