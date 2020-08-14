Володин за год увеличил свой доход на 28,5 млн рублей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заработал за 2019 год 100,2 млн рублей, следует из сведений о доходах депутатов, опубликованных на сайте нижней палаты парламента 14 августа.

В прошлом году он отчитался о более "скромной" сумме в 71,7 млн рублей.

Имущество думского спикера осталось прежним. Это квартира площадью 174,3 кв. м, жилой дом площадью 989,2 кв.м, два гостевых дома, машиноместо, две нежилые и две хозяйственные постройки, а также теплица и очистное сооружения.

Фото: duma.gov.ru