Беглов поздравил Ленинградский зоопарк с 155-летним юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников Ленинградского зоопарка с его 155-летием, сообщили в Смольном.

Беглов напомнил, что Ленинградский зоопарк – один из старейших в России и один из самых северных в мире. Он отметил, что за свою историю он закрылся лишь однажды, зимой 1941-1942 года во время блокады Ленинграда, но уже весно 1942 года открылся снова. По его словам, этот зоопарк – часть огромного мирового сообщества, и его питомцев и их родственников можно встретить в зоопарках разных стран. Он пожелал сотрудникам оптимизма, добра и успехов в труде.

Ленинградский зоопарк был основан 14 августа 1865 года. Изначально он назывался Санкт-Петербургским зоосадом, его первыми владельцами были Софья и Юлиус Гебгардты. Первыми животными в зоосаде были тигры, медведи, львы, мелкие хищники, водоплавающие птицы и попугаи.

фото: Ленинградский зоопарк

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