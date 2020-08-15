Смольный планирует возобновить работу школ в обычном режиме с 1 сентября

Петербургские школы, детские сады и колледжи планируют вернуть к обычному режиму работы с 1 сентября, сообщила пресс-служба Смольного вечером 14 августа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства №121, устанавливающее правила поведения горожан на время режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Действие ограничительных мер продлевается до 30 августа. В частности, петербуржцам все еще следует носить маски и перчатки в магазинах и общественном транспорте, гражданам старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

"При этом планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном режиме. Также прорабатывается вопрос о возобновлении работы организаций дополнительного образования для детей и взрослых", - говорится в сообщении администрации губернатора.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин 13 августа заявил, что открытие кинотеатров и фудкортов в торговых центрах в ближайшее время не планируется из-за сложной эпидемиологической ситуации. Кроме того, отметил чиновник, против возобновления работы общепита в ТЦ выступают владельцы ресторанов.

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