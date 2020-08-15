18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:08

Число зараженных коронавирусом россиян снова возросло на 5 тысяч человек

фото ЗакС политика Число зараженных коронавирусом россиян снова возросло на 5 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 061 новый случай коронавируса, общее число заболевших возросло до 917 884 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Зарегистрировано 119 летальных исходов за день, всего от коронавируса, по официальным данным, умерли 15 617 человек. Выписаны по выздоровлению за сутки 6 447 заразившихся пациентов.

В Петербурге прибавилось 162 случая заражения, за все время эпидемии заболели 33 846 человек. В статистику добавили 20 новых летальных исходов от болезни, всего известно о 2 245 умерших от коронавируса в городе. В Ленобласти заболели ещё 27 человек, всего заразились 6 345 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 11 787 человек (+67), в Архангельской – до 9 697 (+67), в Коми – до 6 052 (+41). В Псковской области в статистику попал 4 109 зараженных жителей (+29), в Новгородской – 4 010 (+20), в Калининградской – 3 098 (+20). В Вологодской области заболели всего 2 844 человека (+43), в Карелии – 2 674 (+18), в НАО – 297 (+8).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

0:01 Смольный планирует возобновить работу школ в обычном режиме с 1 сентября

14 августа, 10:47 Подхвативших коронавирус россиян стало на 5065 человек больше

14 августа, 10:26 Свыше 1 млрд рублей направили мурманским медикам на выплаты за работу с COVID-19

14 августа, 9:28 Российские врачи не доверяют отечественной вакцине от COVID-19

13 августа, 21:03 Максим Левченко вновь призвал Беглова открыть фудкорты в ТЦ Петербурга

13 августа, 20:40 Смольный не собирается открывать кинотеатры и фудкорты в Петербурге в ближайшее время

13 августа, 17:55 ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

13 августа, 10:45 Коронавирус выявили у ещё 5057 россиян: плюс 160 – в Петербурге

13 августа, 9:36 Водители маршруток боятся выходить на работу из-за отсутствия СИЗ на пассажирах

12 августа, 20:35 Павловский Дом ветеранов войны наказали за искажение статистики больных пневмонией


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:50 Четверо рабочих погибли при обрушении на шахте в Коми

15:53 Лукашенко поговорил по телефону с Путиным о протестах в Беларуси

15:27 Толпа у Гостиного двора скандировала лозунг против ФСБ

14:43 Ефремова выписали из больницы после инсульта

14:20 Акция солидарности с белорусами и хабаровчанами началась у Гостиного двора

13:59 "Ни о чем не жалейте": Амосов написал письмо Светлане Тихановской

12:30 Роскомнадзор разблокировал сайт MR7

11:08 Число зараженных коронавирусом россиян снова возросло на 5 тысяч человек

10:26 Жители Хабаровска шестую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

0:01 Смольный планирует возобновить работу школ в обычном режиме с 1 сентября

14 августа, 22:34 Что приобрели и сколько заработали петербургские депутаты Госдумы за год

14 августа, 20:58 У посольства Беларуси в Петербурге вновь требуют освободить активиста "Открытки" Важенкова

14 августа, 20:52 Богатейший депутат Госдумы задекларировал доход в 2,3 млрд рублей

14 августа, 20:52 Навальный перевел деньги Фонду Солидарности после заявлений Лукашенко о причастности к протестам в Беларуси

14 августа, 20:28 32 задержанных в Беларуси "вагнеровца" вернулись в Россию

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru