Актера Михаила Ефремова выписали из больницы после инсульта, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

"Он уже дома, его выписали. Сегодня вечером заеду и узнаю, как у него дела", - сказал Пашаев.

12 августа стало известно, что медики диагностировали у Ефремова инсульт. Ему стало плохо за день до этого, и его на скорой увезли из зала суда.

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).