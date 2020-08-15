Толпа у Гостиного двора скандировала лозунг против ФСБ

Группа участников акции в поддержку протестов в Беларуси и Хабаровске, которая проходит 18 августа в центре Петербурга, скандировала лозунг с критикой ФСБ после того, как с балкона Гостиного двора их снимает на камеру мужчина в штатском.

По мнению одного из скандировавших, который представился Ильей, ФСБ - это "служба, которая получает деньги за то, что ищет шпионов". "Если шпионов нет, они их могут выдумать", - считает Илья.

Оператор, услышав лозунги, на некоторое время отошёл за колонну. Отметим, что простых людей на балкон Гостиного двора не пускают из-за коронавируса. Там находятся только полицейские и человек в штатском с камерой.

В акции у Гостинки участвует не меньше 200 человек. Некоторые из них держат в руках плакаты. Большинство время от времени аплодируют.

Сергей Еремеев