СК Коми возбудил дело после гибели четырех человек при обрушении шахты

Управление Следственного комитета по Коми возбудило уголовное дело после гибели четырех человек при аварии на шахте "Воргашорская", сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). По версии следствия, при разборе аварийной галереи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение, при котором погибли четверо работников подрядной организации. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Авария произошла днем 15 августа. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности.