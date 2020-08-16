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14:01

Семьям погибших в шахте в Коми рабочих выплатят компенсации

фото ЗакС политика Семьям погибших в шахте в Коми рабочих выплатят компенсации

Семьям горняков, погибших при обрушении на шахте "Воргашорская" в Коми, будет оказана материальная поддержка, уведомил глава региона Владимир Уйба.

Управленец выразил соболезнования родным умерших. "Вся республика скорбит вместе с вами", - написал он на своей официальной странице "ВКонтакте".

В свою очередь в пресс-службе компании "Воркутауголь" (входит в "Северсталь"), которой принадлежит шахта "Воргашорская", известили, что работами занимались вахтовики строительно-ремонтной компании "СпецРемЭнерго". "Семей и родственников в Воркуте у погибших нет", - поделились в компании.

Ранее СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). По версии следствия, при разборе аварийной галереи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение, при котором погибли четверо работников подрядной организации. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

Авария произошла днем 15 августа. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности.

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