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15:45

Активисты требуют спасти бывший доходный дом на улице Ломоносова

фото ЗакС политика Активисты требуют спасти бывший доходный дом на улице Ломоносова

Активисты Центрального района забили тревогу из-за состояния парадной в историческом доходном доме Крючкова (дом 18 по улице Ломоносова). На фотографиях видно, что лестница изрисована вандалами, а стены нуждаются в серьезном ремонте. По мнению авторов поста, КГИОП и управляющая компания полностью игнорируют проблему. Они требуют ее решения на губернаторском уровне, не соглашаясь с превращением старинной парадной дома-памятника  в "маргинальные трущобы" и будучи уверенными, что ситуация вполне "тянет" на возбуждение уголовных дел.

"Мне уже предложили отмыть самостоятельно печь от этого ада. Но я считаю, что это должны сделать сотрудники управляющей компании. Причем сегодня же. Отмыть до блеска, чтобы хоть как-то загладить свою вину перед историческим наследием", - говорится в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания".

Примечательно, что, со слов активистов, по зданию продолжают проводить экскурсии, однако их организаторов плачевное состояние сооружения на активные действия не побуждает. В доме Крючкова также располагается детский сад.

Фото: Ярослав Костров

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