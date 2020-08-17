Покровскую больницу оштрафовали за нарушение "антивирусных" правил

Покровская больница получила штраф в размере 120 тысяч рублей за несоблюдение санитарно-эпидмиологических предписаний, введенных с наступлением режима чрезвычайной готовности в период с 1 по 9 апреля, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По мнению Василеостровского районного суда, халатность персонала, которая заключалась в несоблюдении социальной дистанции и отсутствии санитарных пропускников, привела к дополнительному инфицированию сотрудников и пациентов. Кроме того, утверждается, что о новых случаях заражения больница сообщала несвоевременно.

Характерно, что именно в указанный период, 3 апреля, врачи Покровской больницы записали известное видеообращение, в котором пожаловались на условия работы и, в частности, необеспеченность оборудованием и лекарствами. Вскоре добровольцы передали медучреждению требовавшиеся средства индивидуальной защиты.