Главный архитектор Петербурга за год заработал 4,1 млн рублей

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга 17 августа появились сведения о доходах его сотрудников за 2019 год.

Председатель КГА и главный городской архитектор Владимир Григорьев задекларировал 4,1 млн рублей. По итогам прошлого 2018 года его доход составил 29,2 млн.

Супруга Григорьев, напротив, за год увеличила доход почти вдвое - с 15,1 до 30,6 млн рублей.

В собственности семьи три автомобиля: Mercedes ML 3504 MATIC, Range Rover и ретро "Волга ГАЗ-21". Чиновник три квартиры (одна в собственности, две в пользовании), два земельных участка и два гаража. Его жене принадлежат апартаменты, подсобное помещение и парковочное место в Латвии.