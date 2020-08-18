Руководитель Минэнерго Новак подхватил коронавирус

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заболел коронавирусной инфекцией, информирует "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление российского премьера Михаила Мишустина.

"Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие [в заседании в Благовещенске]. Дай бог ему здоровья", - уточнил Мишустин.

Новак и другие видные чиновники должны были сопровождать премьера в его поездке по Дальнему Востоку. Ранее COVID-19 подхватили некоторые журналисты кремлевского пула, также следующие вместе с делегацией правительства. Их изолировали и "депортировали" в столицу.

Сам Мишустин переболел коронавирусной инфекцией ещё в мае.