Возобновлено авиасообщение между Россией и Швейцарией

Швейцария и Россия вновь открыли авиаграницы друг для друга, информирует Ассоциация туроператоров РФ.

Пока что "Аэрофлот" будет совершать рейсы раз в неделю из Москвы в Женевы. Обратно можно будет улететь авиакомпанией SWISS из Цюриха до столицы.

"Вестник АТОР" отмечает, что посещение страны с туристической целью на данный момент невозможно.

"В Швейцарию по-прежнему можно прилететь только гражданам с ВНЖ, лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение. Для остальных категорий путешественников въезд в Швейцарию не представляется возможным", - уточнили представители туроператора BSI Group.

Россиянам, которым "крайне необходимо" посетить страну ЕС, потребуются спецразрешения от швейцарского посольства, а также направление на лечение или обучение.

Кроме того, по приезде в Швейцарию не надо будет соблюдать карантин из-за COVID-19, отрицательный тест также можно не предоставлять.