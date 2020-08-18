Россиян с COVID-19 стало на 4748 человек больше: плюс 157 - в Петербурге

Оперативный штаб "стопкоронавирус.рф" предоставил обновленную статистику по распространению заболевания: так, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 4748 россиян, соответственно, согласно официальной статистике с начала пандемии COVID-19 выявлен у 932 493 граждан.

Зарегистрировано 132 новых летальных исхода, всего болезнь унесла жизни 15 872 человек.

В то же время излечились ещё 6527 заразившихся. За всё время выздоровели 742 628 россиян.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве (693), Петербурге (157), Свердловской области (149), Московской области (145) и Ставропольском крае (128).

В Северной столице от COVID-19 скончались ещё 19 пациентов (всего с начала эпидемии - 2276), а излечились - 83 (всего - 24 707).