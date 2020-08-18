Число безработных в Петербурге выросло в 7,5 раз

На конец июня 2020 года в Петербурге официально зарегистрировано порядка 92 тысяч безработных, сообщил 18 августа на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

Годом раньше служба занятости сообщала о 12 тысячах петербуржцев, нуждающихся в трудоустройстве. Таким образом, безработица в регионе увеличилась в 7,5 раз. Москаленко добавил, что кризисы такого резкого роста не наблюдалось даже в кризисы 2008 и 2014 годов.

Чиновник объяснил это увеличением размера пособия по безработицы. По мнению Москаленко, большинство вставших на учет службы занятости в последнее время работали или продолжают работать в "сером секторе".

Москаленко отметил, что штат сотрудников крупных и средних предприятий города сократился всего на 3%