Одного из участников пермского дела о прикованном к столбу манекене Путина оправдали

Ленинский райсуд Перми огласил приговор троим фигурантам дела об акции с прикованным к столбу манекеном Владимира Путина, информирует "Апология протеста".

Александру Шабарчину дали два года колонии, Даниле Васильеву - один год условно. Александра Эткинда оправдали. Гособвинитель запрашивал до трех колонии для каждого.

Активистов обвинили в нарушении ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) из-за акции, устроенной ими в ноябре 2019 года. Молодые люди оставили в центре Перми одетый в арестантский наряд манекен, к которому было приколото лицо Путина и записка "Военный преступник Пыня В. В.".