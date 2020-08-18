Милонов призвал не вводить запрет на дарение живых цветов

В преддверии нового учебного года петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов негативно отозвался о получивших распространение предложениях запретить дарить живые цветы, в том числе в школах. Версия, согласно которой мера поможет снизить риск подхватить коронавирус, политика не убеждает: по его мнению, такие цветы предназначены для дальнейшего срезания и продажи.

"Никто не несет учителю букеты из дикорастущих краснокнижных растений. Учителю очень приятно получать цветы. Цветы в нашей традиции - это знак уважения к человеку, поэтому серьезно относиться к так ому предложению я бы точно не стал", - приводит комментарий законотворца информагентство "Москва".

По словам единоросса, обделить педагогов немногими жизненными радостями могут предлагать только законченные негодяи.

"Учителя исстрадались на этом домашнем образовании, а тут их еще и лишают всего: лишают радости и пытаются оставить их теперь уже и без цветов", - гласит еще один его довод.

Отметим, что Милонов известен главным образом как человек, сам регулярно предлагающий что-либо запретить.

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