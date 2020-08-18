"Коронавирусные" штрафы коснулись свыше 7 тысяч петербуржцев

С начала пандемии коронавируса, пришедшегося на март, административные штрафы за несоблюдение режима повышенной готовности выписали 7148 петербуржцам на общую сумму 28,6 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на комитет по вопросам законности. Речь в данном случае идет исключительно о физических лицах.

"По 557 делам приняты решения об освобождении от административной ответственности", - добавили в подразделении городскоог правительства.

В течение августа комитет рассмотрел 55 соответствующих протоколов, причем большинство из них связано с проведением уличных мероприятий и нарушениями на них. Граждан по таким делам штрафуют на суммы от 4 до 5 тысяч рублей. Протоколы по статье городского закона 8-6-1 "Об административных правонарушениях" уполномочены составлять сотрудники МВД и представители девяти органов исполнительной власти.