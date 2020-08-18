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19:18

Смольный не стал вводить дополнительные выплаты за работу на ЕГЭ

фото ЗакС политика Смольный не стал вводить дополнительные выплаты за работу на ЕГЭ

Петербургские учителя не получили от городских властей дополнительные компенсации за работу на проведении Единого государственного экзамена, следует из ответа комитета по образованию на запрос профсоюза "Учитель".

Ранее дополнительные стимулирующие выплаты регионам рекомендовал ввести министр просвещения России Сергей Кравцов. Профсоюз разослал запросы в исполнительные органы власти субъектов федерации, поинтересовавшись, установлены ли они. Оказалось, что во многих регионах допвыплаты не были предусмотрены. 

"В Санкт-Петербурге в 2020 году выплата педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дополнительно к компенсации не вводилась", - говорится в ответе городского комитета по образованию.

В ответе также обращается внимание на то, что установление "дополнительных мер финансовой поддержки для отдельных категорий граждан является правом, а не обязанностью органов государственной власти субъекта Российской Федерации", а допподержка отдельных категорий оказывается региональными властями при наличии у них "финансовых и экономических возможностей на эти цели". 

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса ЕГЭ проводился не в мае-июне как обычно, а с 3 по 25 июля. Из-за этого задействованным на экзамене педагогам пришлось менять график отпусков. Кроме того, в виду мер эпидемиологической безопасности организаторы экзамена были обязаны работать в медицинских масках и перчатках.

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