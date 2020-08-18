Создателям национальных фильмов в Петербурге отложили дедлайн

Авторы так называемых национальных кинофильмов, все еще не закончившие над ними работу за счет субсидии, которую Смольный выделил в 2019 году, получили в свое распоряжение дополнительные месяцы, передает пресс-служба петербургской администрации. Чиновники сделали скидку на связанные с пандемией коронавируса общемировые организационные затруднения и продлили срок выпуска поддержанной ими кинопродукции до 1 июня следующего года.

"В связи со сложившейся эпидемической ситуацией был на длительное время приостановлен съемочный процесс многих картин, также было отложено проведение всероссийских и международных кинофестивалей", - гласит сообщение.

Соответствующие коррективы в старое правительственное постановление внес губернатор Александр Беглов. Первоначально срок создания произведений ограничивался декабрем года нынешнего. Субсидия пошла на производство 18 киноработ.

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