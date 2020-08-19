В России - 4828 новых инфицирований коронавирусом, в Петербурге - 162

Правительственный сайт "стопкоронавирус.рф" обнародовал официальные данные о заражении россиян коронавирусной инфекцией нового типа в течение последних 24 часов. С утра прошлого дня распространенный диагноз зарегистрировали еще у 4 828 сограждан. Первую тройку регионов традиционно возглавила Москва (+691), за ней следуют Петербург (+162) и Подмосковье (+151).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 117 человек с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени получилось у 6 795 больных.

Всего с начала пандемии в России инфекционное заболевание COVID-19 выявили у 937 321 человек, а смерть наступила у 15 989 зараженного гражданина. Россия продолжает занимать четвертую строчку в "рейтинге" государств, пострадавших от распространения заразы, ставшей одним из главных символов года. Впереди нее находятся только США, Бразилия и Индия.