В Петербурге резко вырос спрос на свадебные товары

Смягчение карантинных мер в Петербурге привело к тому, что горожане повысили свой потребительский интерес к товарам, которые предлагает свадебная индустрия, пишет "Коммерсант", оперируя данными AliExpress.

Заметнее всего тенденция проявилась в заказе подвенечных платьев: за первую неделю августа они стали востребованнее на 58%. В районе 10% повысился спрос на фату, кринолин и перчатки для невест. Популярнее стали также различные наряды, предназначенные для свадебных вечеринок. Наиболее часто выбираемая ценовая категория для них - от 6 до 8 тысяч рублей.

Аналогичное поведение покупателей наблюдается в Ленинградской области. Эксперты склонны называть происходящее феноменом "отложенного спроса".