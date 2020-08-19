Шишлов ждет уголовных дел против членов ИКМО, не выдающих мандатов победителям выборов

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов выступил с заявлением по теме, на которую регулярно высказывается: с его точки зрения, избиркомы, вопреки решению судов не выдающие мандаты победившим на прошлогодних муниципальных выборах кандидатам, должны быть наказаны. Уполномоченный по правам человека хочет, чтобы конкретных виновников постигло уголовное преследование.

Шишлов на своем сайте напоминает, что ситуация остается неразрешенной в МО "Ланское" (в прошлом - "Черная речка") и МО "Московская застава", где победители выборов не могут полноправно вступить в состав муниципальных советов, а в МО "№7" и МО "Остров Декабристов" избиркомы послушались судов совсем недавно.

Чиновник также подчеркивает, что речь в данном случае идет о статье 315 УК, и что прописанное ею деяние характеризуется как носящее "злостный характер". С учетом того, что привлекать за неисполнение судебных решений вправе приставы, Шишлов обратился именно в петербургское управление ФССП. Он просит специалистов ведомства дать происходящему в "Ланском" и "Московской заставе" правовую оценку.

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