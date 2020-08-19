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15:27

"Альянс врачей" подал в суд на телеведущего Киселёва и ВГТРК

фото ЗакС политика "Альянс врачей" подал в суд на телеведущего Киселёва и ВГТРК

Профсоюзная организация "Альянс врачей" обратилась с иском в Савеловский суд Москвы с иском к ВГТРК и телеведущему Дмитрию Киселёву из-за сюжета, показанного в передаче "Вести недели", в которой утверждалось, что объединение являет собой нелегитимную структуру.

"Мы в иске опровергаем заявление Киселёва о том, что профсоюз фейковый, представляем все доказательства того, что профсоюз легитимный, существует, настоящий. Представляем даже выписки из устава. Также призываем к ответственности за оскорбление меня лично. И требуем удалить с YouTube-канала [сюжет] и выплатить компенсацию мне лично и профсоюзу", - поделилась в разговоре с "МБХ медиа" глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

Сумму требуемой компенсации Васильева не назвала, указав, что цифры чисто "символические".

В сюжете "Вестей недели", вышедших 31 мая, Дмитрий Киселёв утверждает, что глава объединения "обманывает легковерную публику своим фейковым профсоюзом „Альянс врачей"", и обозначает его как "мошенническую структуру".

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