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Муниципал

16:18

Муниципалы притворились мусором, пытаясь привлечь внимание к засилью незаконной рекламы

фото ЗакС политика Муниципалы притворились мусором, пытаясь привлечь внимание к засилью незаконной рекламы

Петербургские муниципалы Петр Левин, Игорь Кузнецов (МО "Измайловское") и Дмитрий Прытков (МО "Владимирской округ") устроили перфоманс, призванный привлечь внимание горожан к засилью незаконной рекламы.

Мундепы облачились в маскхалаты, обклеенные буклетами и листовками, и вышли на городские улицы, попытавшись слиться с пейзажем в местах, особо засоренных нелегитимными публикациями.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что решить проблему незаконной рекламы на улицах города только административным путем – невозможно: во-первых, даже составить протокол на расклейщика – еще та задача, начиная от необходимости его поймать "на месте преступления" до невозможности просто получить его персональные данные; во-вторых, организации, заказывающие такую рекламу привлечь к ответственности очень сложно – они либо находятся вне правового поля (бордели, наркотики, трудовое рабство), либо работают через "прокладки", валя всю вину на нерадивых "рекламщиков"", - объяснил Левин суть акции.

Мундепы рассказали также, что 22 августа в центре Северной столицы пройдет "Мусорное дефиле" - перфоманс, организованный силами экосообществ, художников, модельеров, стилистов, дизайнеров и местных жителей. Цель мероприятия - призвать граждан к экоответственности.

 

 

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