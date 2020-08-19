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18:00

Беглов велел школам соблюдать строгие санитарные правила, "пока вирус не отступит"

фото ЗакС политика Беглов велел школам соблюдать строгие санитарные правила, "пока вирус не отступит"

Петербургский градоначальник Александр Беглов наказал руководителям городских школ с начала учебного семестра четко следовать установленным Роспотребнадзором правилам, информирует пресс-служба Смольного.

"Пока вирус не отступит, всем учебным заведениям придется соблюдать строгие санитарные правила", - поручил губернатор.

Городской глава напомнил также, что согласно поручению президента всем учащимся начальных классов должно быть на безвозмездной основе предоставлены горячие обеды.

В текущем году из-за коронавируса 1 сентября на линейки в петербургских школах приглашены только ученики 1-х и 11-х классов.


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