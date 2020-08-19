Администрация Петродворцового района выделила 12,2 млн рублей на СИЗ для школ и детсадов

К новому учебному году администрация Петродворцового района Петербурга объвила закупку на маски, перчатки, анисептики и другие товары, необходимые для выполнения санитарно-эпидемиологических требований с целью борьбы с угрозой распространения COVID-19. Электронный аукцион с начальной ценой контракта в 12,2 млн рублей объявлен 19 августа.

В рамках закупки планируется обеспечить средствами защиты 49 бюджетных образовательных учреждений района: школы, детские сады, дома творчества и центры дополнительного образования. В техническом задании указано, что всего требуется 131,5 тысяча масок, 1068 упаковок перчаток (по 50 пар), 12 бесконтактных дезинфекторов со встроенным термометром, 396 бактерицидных рециркуляторов, более 3 тысяч литров антисептика, 186 бесконтактных инфракрасных термометров, а также мешки для медицинских отходов и диспенсеры.

При этом распределение средств защиты в рамках данной закупки будет неравномерным. Так, например, детский сад №15 в Петродворцовом районе получит 12 тысяч масок, 150 упаковок перчаток и 17 термометров, а для детского сада № 31 по этому контракту покупают только 10 литров антисептика.

Напомним, ранее "Ведомости" со ссылой на Минпросвещения сообщали, что вопрос о необходимости использования СИЗ учителями в новом учебном году должен решаться в каждом регионе отдельно в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

Итоги электронного аукциона на поставку СИЗ в районные образовательные учреждения планируется подвести 28 августа.