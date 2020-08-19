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18:25

Акционеры "Метростроя" не стали обновлять состав членов совета директоров

фото ЗакС политика Акционеры "Метростроя" не стали обновлять состав членов совета директоров

На состоявшемся собрании акционеров ОАО "Метрострой" не произошло переизбрания членов совета директоров, оповестили в пресс-службе компании.

Несмотря на то, что вопрос был в повестке, необходимого кворума по нему собрано не было.

"К дате и времени проведения собрания необходимый кворум имелся только по одному вопросу [повестки] - избрание членов ревизионной комиссии", - отмечается в комментарии компании, опубликованном "ВКонтакте".

Ранее акционеры заблокировали вопрос досрочной отставки директора ОАО, экс-руководителя КРТИ Сергея Харлашкина. Инициатива о переназначении главы подрядной организации принадлежала её совладельцу Ольге Александровой – невестке экс-главы "Метростроя" Вадима Александрова. Ей, напомним, принадлежит 13,63% бумаг ОАО. Она предлагала кандидатуру выходца из структур бизнесмена Геннадия Тимченко Константина Ерошенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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