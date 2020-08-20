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9:17

Навального экстренно сняли с самолета из-за острого недомогания: политик в реанимации Омска

фото ЗакС политика Навального экстренно сняли с самолета из-за острого недомогания: политик в реанимации Омска

Оппозиционеру Алексею Навальному внезапно стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс из Томска в Москву: с острым токсическим отравлением его госпитализировали в больницу Омска, куда борт вынужденно сел, уведомила у себя в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города, На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - уведомили "Сибирь. МБХ медиа" в региональном Минздраве.

Навальный - в реанимации и без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ, добавила Ярмыш. Она предположила, что политику могли что-то подсыпать в утренний чай, однако в кофейне, где он перед полетом завтракал, заявили, что тщательно проверяют все продукты и имеют необходимые сертификаты.

По информации Baza, Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который представляет собой сильный психодислептик. Вещество не имеет ни цвета, ни запаха, однако обладает солоноватым привкусом, поэтому политик мог его почувствовать.

"Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, ещё не пришел в себя и находится в коме II-й степени", - добавили в Baza.

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