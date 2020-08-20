Депутат Мосгордумы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, сообщается на сайте ведомства. Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет колонии.

Как полагают следователи, с ноября 2019 года по февраль 2020-го парламентарий ежемесячно подготавливал и предоставлял в аппарат думы документы о премиях для своего помощника - от 350 до 600 тысяч рублей. По мнению СК, сведения были заведомо ложными.

"Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн рублей", - заключили в СК.

На данный момент с Шереметьевым проводятся следственные действия, решается вопрос о его задержании.