Смольный выделил 7 млн рублей на санатории для переболевших COVID-19 петербуржцев

Из бюджета Петербурга 154 местным жителям, переболевшим коронавирусной инфекцией, будет профинансировано лечение в санаториях, уведомили в Смольном.

На данную меру поддержки выделено 7 млн рублей, пребывание одного посетителя в санатории обходится в 3,2 тысяч рублей в сутки, длительность одного курса - две недели.

"Одному пациенту предоставляется курс долечивания длительностью 14 дней, общее количество курсов рассчитывается из 2156 дней", - уточнили в Смольном.

По информации "Фонтанки", претендовать на лечебные путёвки могут только официально трудоустроенные граждане Петербурга. Другом условием является свежая история болезни: в санаторий граждане будут отправлены по завершении стационарного лечения.

По официальным данным, в Петербурге с начала пандемии COVID-19 выявлен у более 34 тысяч местных жителей, скончались 2293 заразившихся.