В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Думский единоросс Андрей Барышев внес на рассмотрение нижней палаты федерального собрания законотворческую инициативу, предполагающую отмену транспортного налога. Документ доступен на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что "ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо".

Барышев полагает, что "полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране". Единоросс отметил, что из-за пандемии COVID-19 россияне стали меньше пользоваться транспортом, а отмена соответствующего налога станет "существенной мерой поддержки".

На сегодняшний день транспортный налог в России высчитывается исходя из мощности двигателя автомобиля.