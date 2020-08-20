Беглов: У нас должна быть единая структура управления с Ленобластью

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 августа в завершении заседания Координационного совета города и Ленинградской области заявил, что в будущем у двух соседних регионов должна появиться общая структура управления по нескольким направлениям.

Среди этих направлений - транспорт, образование, инженерная инфраструктура.

Позже во время пресс-подхода Беглов уточнил, что речь идёт не об объединении, а о "единении" с Ленобластью.

- Ну представьте себе, какие два субъекта начинают совместно строить метро или трамвай скоростной? - подчеркнул Беглов.

Он также озвучил "формулу взаимодействия" Петербурга с Ленобластью: "Два самостоятельных субъекта - одна агломерация".

Напомним, в ходе заседания Координационного совета Петербурга и Ленобласти руководители этих субъектов федерацию обсудили интеграцию своих регионов и подвели предварительные итоги совместной борьбы с коронавирусом.

Сергей Еремеев

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