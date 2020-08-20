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19:58

Переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут за счет бюджета отдохнуть в санатории

фото ЗакС политика Переболевшие коронавирусом петербуржцы смогут за счет бюджета отдохнуть в санатории

В комитете по здравоохранению объявили о выделении семи миллионов рублей на санаторное обслуживание людей, которых лечили от пневмонии и коронавируса в этом году, передает сайт городского правительства. Каждому такому пациенту гарантируют двухнедельный курс лечения. По расчету чиновников, один день обслуживания таких граждан обойдется городской казне в 3281 рубль.

"Больной сможет рассчитывать на размещение  в двухместном номере со всеми удобствами, лечебное питание и оказание медицинской помощи  в соответствии с  Порядком организации медицинской реабилитации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации", - гласит сообщение.

Обязательные условия - стабильное состояние и отрицательный результат теста на коронавирус. В Смольном думают и о том, чтобы распространить предоставление этих путевок также на следующий год.

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