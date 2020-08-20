В Смольном допускают дистанционное обучение в школах и в следующем учебном году

Врио главы петербургского комитета по образованию Ирина Асланян объявила о том, что возможно сохранение дистанционного режима обучения в школах, если того будет требовать эпидемиологическая ситуация в городе и рост числа инфицированных коронавирусом, передает "Коммерсант".

Именно с этой целью в настоящее время, заблаговременно, сотрудники школ опрашивают родителей учащихся на предмет обеспеченности их компьютерами и планшетами. Рассматриваются все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая самые неблагоприятные.

Асланян также развеяла слухи о том, что якобы с 20 сентября возобновляется формат онлайн-уроков: такой даты, с ее слов, никто не устанавливал.

Напомним, что на виртуальное обучение школы вынужденно перешли с конца марта. В связи с пандемией также пришлось перенести сроки проведения ЕГЭ.