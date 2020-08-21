Жена Навального требует у Путина срочного вывоза политика в немецкую клинику

Юлия Навальная, жена отравленного накануне политика Алексея Навального, направила в электронную приемную президента официальное обращение с требованием вывезти его под контролем врача в больницу на территории ФРГ. Причин, по которым этого нельзя было бы сделать срочно, она не видит.

"С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня", - говорится в тексте обращения к Владимиру Путину.

Документ был отправлен в 17:19 по омскому времени (14:19 по московскому).

Напомним, что находящийся в коме Навальный почувствовал себя плохо в самолете по пути из Томска в столицу. Самолет экстренно посадили в Омске, а политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По последним сообщениям от местных врачей, серьезные и внезапные проблемы со здоровьем обусловлены не отравлением, а нарушением обмена веществ. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уже заявлял о готовности Кремля посодействовать лечению Навального за рубежом.