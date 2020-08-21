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15:17

Комитет финансов завершит консультации по проекту бюджета Петербурга 28 августа

фото ЗакС политика Комитет финансов завершит консультации по проекту бюджета Петербурга 28 августа

Комитет финансов Петербурга до 28 августа будет проводить встречи на тему проекта бюджета 2021 года с представителями органов исполнительной власти. Эти обсуждения начались 17 августа, сообщили в комитете. 

В консультациях принимают участие вице-губернатор Эдуард Батанов и председатель Комфина Алексея Корабельников. Всего пройдет более 60 совещаний по формированию расходной части городской казны и прогнозированию ее доходов.

"В текущей непростой экономической ситуации крайне важно четко расставить приоритеты. В бюджет должны быть включены только те расходы, которые дадут наилучший результат с точки зрения достижения целей социально-экономического развития Санкт-Петербург", - цитирует слова Корабельникова пресс-служба Комфина.

Ожидается, что "нулевые чтения" бюджета в Законодательном собрании стартуют 2 сентября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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