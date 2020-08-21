Комитет финансов завершит консультации по проекту бюджета Петербурга 28 августа

Комитет финансов Петербурга до 28 августа будет проводить встречи на тему проекта бюджета 2021 года с представителями органов исполнительной власти. Эти обсуждения начались 17 августа, сообщили в комитете.

В консультациях принимают участие вице-губернатор Эдуард Батанов и председатель Комфина Алексея Корабельников. Всего пройдет более 60 совещаний по формированию расходной части городской казны и прогнозированию ее доходов.

"В текущей непростой экономической ситуации крайне важно четко расставить приоритеты. В бюджет должны быть включены только те расходы, которые дадут наилучший результат с точки зрения достижения целей социально-экономического развития Санкт-Петербург", - цитирует слова Корабельникова пресс-служба Комфина.

Ожидается, что "нулевые чтения" бюджета в Законодательном собрании стартуют 2 сентября.

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