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16:17

Смольный намерен заморозить ставки для арендаторов городской недвижимости

фото ЗакС политика Смольный намерен заморозить ставки для арендаторов городской недвижимости

Комитет имущественных отношений Петербурга подготовил проект постановления, согласно которому ставки на аренду нежилых помещений в 2021 году должны остаться прежними. На 2022 и 2023 годы заложен коэффициент повышения 1,04.  

"В настоящее время рынок аренды недвижимости находится в стагнации, положительная динамика рынка продаж и аренды отсутствует, в том числе, в связи с изменением экономической ситуации вследствие распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Учитывая, что на рынке аренды недвижимости не ожидается существенного увеличения или уменьшения арендных площадей, основное влияние на размер арендной платы будет оказывать инфляция", - говорится в пояснительной записке к документу.

В комитете также заявили, что предложенная мера позволит сохранить социальную стабильность и поддержать петербургских предпринимателей.

Проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе. По ее итогу его вынесут на одобрение городского правительства.

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