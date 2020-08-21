Навального оставят в омской больнице до стабилизации состояния

Консилиум немецких врачей, посетивших отравившегося накануне оппозиционера Алексея Навального в омской больнице (БСМП-1), пришел к выводу, что его перелет в европейскую клинику следует отложить. Об этом заявил главврач медучреждения Александр Мураховский.

"Могу сказать, что в больнице проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в больнице до стойкой стабилизации состояния", - приводит его слова ТАСС.

По коллективному мнению специалистов, на которое ссылается Мураховский, перелет в настоящее время, которого добивается семья и окружение политика, увеличит риски для его здоровья и жизни.

Напомним, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, возвращавшемся из Томска в Москву. Сторонники и близкие политика уверены, что имело место покушение на его убийство. В свою очередь, врачи омской больницы ране сочли, что произошло не отравление, а нарушение обмена веществ. Навальный находится в коме.